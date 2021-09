Luce dei Tuoi occhi, riassunto puntata del 22 settembre 2021: il ritorno di Emma (Di giovedì 23 settembre 2021) Luce dei Tuoi occhi è una nuova fiction del palinsesto di Canale 5, dopo un cambio di programmazione, ha fatto il suo esordio il 22 settembre 2021 in prima serata. La protagonista della serie è Anna Conti, nei panni di Emma Conte, che sarà affiancata da Giuseppe Zeno nel ruolo di Enrico Conti. Nel primo appuntamento si scoprirà la storia del personaggio principale, Emma, la quale tornerà da New York nella sua città d’origine dopo aver ricevuto una lettera anonima. In quest’ultima è rivelata una verità sconvolgente, la figlia della Conte è ancora viva, seppur alla nascita era stata data per morta. Trama Luce dei Tuoi occhi 22 settembre: Emma torna a casa Emma Conte è la ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021)deiè una nuova fiction del palinsesto di Canale 5, dopo un cambio di programmazione, ha fatto il suo esordio il 22in prima serata. La protagonista della serie è Anna Conti, nei panni diConte, che sarà affiancata da Giuseppe Zeno nel ruolo di Enrico Conti. Nel primo appuntamento si scoprirà la storia del personaggio principale,, la quale tornerà da New York nella sua città d’origine dopo aver ricevuto una lettera anonima. In quest’ultima è rivelata una verità sconvolgente, la figlia della Conte è ancora viva, seppur alla nascita era stata data per morta. Tramadei22torna a casaConte è la ...

