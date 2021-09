LUCE DEI TUOI OCCHI, IL DIRETTORE DI CANALE 5: “CENTRATO L’OBIETTIVO, COMPLIMENTI” (Di giovedì 23 settembre 2021) Ottimo esordio su CANALE 5 per la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno “LUCE dei TUOI OCCHI”, si legge in una nota ufficiale. Leader assoluta della prima serata con 3.231.000 spettatori e il 15,8% di share. Un successo confermato dal 20% sul pubblico femminile. Un giallo melò che incontra i gusti del pubblico dell’ammiraglia Mediaset grazie ad una storia sorretta da una solida scrittura, un cast di primo livello, a partire dalla bravura e bellezza senza tempo di Anna Valle, e il pathos di una madre alla ricerca della figlia. Giancarlo Scheri, il DIRETTORE di CANALE 5: Le belle storie incontrano sempre l’interesse del pubblico. E LUCE dei TUOI OCCHI centra L’OBIETTIVO. COMPLIMENTI a tutto il cast, in ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 settembre 2021) Ottimo esordio su5 per la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno “dei”, si legge in una nota ufficiale. Leader assoluta della prima serata con 3.231.000 spettatori e il 15,8% di share. Un successo confermato dal 20% sul pubblico femminile. Un giallo melò che incontra i gusti del pubblico dell’ammiraglia Mediaset grazie ad una storia sorretta da una solida scrittura, un cast di primo livello, a partire dalla bravura e bellezza senza tempo di Anna Valle, e il pathos di una madre alla ricerca della figlia. Giancarlo Scheri, ildi5: Le belle storie incontrano sempre l’interesse del pubblico. Edeicentraa tutto il cast, in ...

