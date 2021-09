Luce dei tuoi occhi anticipazioni: chi è la figlia di Emma? E’ caccia ad Alice (Di giovedì 23 settembre 2021) Possiamo già dirvi che per scoprire il mistero che si nasconde dietro alla storia di Alice e alla sua presunta morte, bisognerà aspettare l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi. Lo hanno raccontato sia Anna Valle che Giuseppe Zeno nelle interviste rilasciate in queste settimane. Il giallo infatti sarà rivelato solo nei minuti finali dell’ultima puntata e il pubblico assisterà a un colpo di scena dietro l’altro. Per cui quello che al momento possiamo fare è solo supporre, provare a ipotizzare. Chi è la figlia di Emma, una ballerina di 16 anni che probabilmente è sempre rimasta a Vicenza, città dalla quale invece la Conti è scappata via, credendo che sua figlia fosse morta il giorno del parto? Emma aveva pensato, conoscendola un po’ meglio, che potesse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 settembre 2021) Possiamo già dirvi che per scoprire il mistero che si nasconde dietro alla storia die alla sua presunta morte, bisognerà aspettare l’ultima puntata didei. Lo hanno raccontato sia Anna Valle che Giuseppe Zeno nelle interviste rilasciate in queste settimane. Il giallo infatti sarà rivelato solo nei minuti finali dell’ultima puntata e il pubblico assisterà a un colpo di scena dietro l’altro. Per cui quello che al momento possiamo fare è solo supporre, provare a ipotizzare. Chi è ladi, una ballerina di 16 anni che probabilmente è sempre rimasta a Vicenza, città dalla quale invece la Conti è scappata via, credendo che suafosse morta il giorno del parto?aveva pensato, conoscendola un po’ meglio, che potesse ...

