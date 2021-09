Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: "Che fastidio, mia moglie..." (Di giovedì 23 settembre 2021) Domenica 19 settembre Alessandro Cattelan ha debuttato su Rai 1 con il programma "Da Grande". Tra i numerosi ospiti anche Luca Argentero, protagonista di un divertente siparietto sul mondo dei social e della gelosia. Il conduttore gli ha chiesto: "Come gestite i like in casa?", riferendosi ad Argentero e alla moglie Cristina Marino. L'attore risponde: "Due pesi e due misure. Se Cri mette un like a un modello unto e muscolosissimo.. lei mi risponde: 'Ma no...lo conosco, è solo un like che ti frega'. Se invece io, distrattamente, metto un like.. lei dice: 'Che cosa? Il like è una linguaggio! Non lo sai?'". A quel punto Cattelan ha domandato ad Argentero: "Ci sono delle persone per cui ti dà particolarmente fastidio?" e l'attore senza esitare risponde: "Stefano De ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 settembre 2021) Domenica 19 settembre Alessandro Cattelan ha debuttato su Rai 1 con il programma "Da Grande". Tra i numerosi ospiti anche, protagonista di un divertente siparietto sul mondo dei social e della gelosia. Il conduttore gli ha chiesto: "Come gestite i like in casa?", riferendosi ade allaCristina Marino. L'attore risponde: "Due pesi e due misure. Se Cri mette un like a un modello unto e muscolosissimo.. lei mi risponde: 'Ma no...lo conosco, è solo un like che ti frega'. Se invece io, distrattamente, metto un like.. lei dice: 'Che cosa? Il like è una linguaggio! Non lo sai?'". A quel punto Cattelan ha domandato ad: "Ci sono delle persone per cui ti dà particolarmente?" e l'attore senza esitare risponde: "De ...

