Love is in the air, trama 23 settembre: Serkan licenzia Balca (Di giovedì 23 settembre 2021) Il tentato rapimento di Eda continuerà ad essere al centro dei discorsi e dei pensieri dei soci e dei collaboratori della Art Life, come annuncia la trama di Love is in the air di oggi, giovedì 23 settembre. La giovane era nel bel mezzo della sua notte dell'henné quando ha bevuto un cocktail in compagnia delle altre invitate ed è caduta insieme a loro in un sonno profondo. In seguito, Serkan si è preoccupato dopo averla sentita strana e assonnata al telefono ed è corso nel locale, dove ha appurato che Eda era stata rapita e le sue amiche e parenti erano state drogate. A quel punto, l'imprenditore ha capito che la fidanzata era in pericolo e ha allertato la polizia riuscendo a trovarla e a liberarla in tempo. Dopo questo terribile spavento, la coppia continuerà ad organizzare le nozze, ma anche ad indagare su chi possa ...

