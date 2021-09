Love is in the air, anticipazioni 24 settembre: Eda e Serkan si tirano indietro (Di giovedì 23 settembre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata venerdì 24 settembre. Eda e Serkan non si sentono più pronti per questo matrimonio. Il fidanzamento di Eda e SerkanIl matrimonio è ad un passo, Eda e Serkan si sposano. La fatica dei preparativi, però, si fa sentire per la coppia, che ne ha passate di tutti i colori. Durante la notte dell’henné Eda è stata rapita da alcuni scagnozzi del signor Melih, una telefonata ha messo subito in allarme Serkan. Il suo fidanzato, con l’aiuto della polizia, è riuscito a recuperare la Yildiz prima che lasciasse la Turchia in elicottero. Ayfer e Aydan si occupano di banchetto e bomboniere, i ritmi sono frenetici. Una telefonata a cui assistono Serkan e Eda genera un grosso equivoco: la coppia ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 settembre 2021)is in the air: prossima puntata venerdì 24. Eda enon si sentono più pronti per questo matrimonio. Il fidanzamento di Eda eIl matrimonio è ad un passo, Eda esi sposano. La fatica dei preparativi, però, si fa sentire per la coppia, che ne ha passate di tutti i colori. Durante la notte dell’henné Eda è stata rapita da alcuni scagnozzi del signor Melih, una telefonata ha messo subito in allarme. Il suo fidanzato, con l’aiuto della polizia, è riuscito a recuperare la Yildiz prima che lasciasse la Turchia in elicottero. Ayfer e Aydan si occupano di banchetto e bomboniere, i ritmi sono frenetici. Una telefonata a cui assistonoe Eda genera un grosso equivoco: la coppia ...

