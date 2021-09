Lo Stato Sociale omaggia Franco Battiato e celebra i quarant’anni dell’uscita de “La voce del Padrone” (Di giovedì 23 settembre 2021) Alla vigilia dei 40 anni dall’uscita de La voce del Padrone, Garrincha Dischi si appresta a pubblicare la sua personalissima versione del capolavoro di Franco Battiato, un omaggio firmato dal collettivo Garrincha Star All-Stars con il titolo “La Vibe del Padrone”, in uscita il prossimo 24 settembre in vinile e su tutte le piattaforme streaming. L’album, prodotto e arrangiato presso il Donkey Studio di Medicina da Matteo ‘Costa’ Romagnoli insieme ai sodali Francesco ‘Frank Agrario’ Brini e Nicola ‘Hyppo’ Roda, conta una nutrita schiera di artisti della storica etichetta bolognese, che il prossimo anno compira? 15 anni di attivita?. Un album corale che rappresenta un primo step di avvicinamento ai festeggiamenti previsti nella primavera 2022 e per farlo chiama alle arti Lo Stato ... Leggi su domanipress (Di giovedì 23 settembre 2021) Alla vigilia dei 40 anni dall’uscita de Ladel, Garrincha Dischi si appresta a pubblicare la sua personalissima versione del capolavoro di, un omaggio firmato dal collettivo Garrincha Star All-Stars con il titolo “La Vibe del”, in uscita il prossimo 24 settembre in vinile e su tutte le piattaforme streaming. L’album, prodotto e arrangiato presso il Donkey Studio di Medicina da Matteo ‘Costa’ Romagnoli insieme ai sodali Francesco ‘Frank Agrario’ Brini e Nicola ‘Hyppo’ Roda, conta una nutrita schiera di artisti della storica etichetta bolognese, che il prossimo anno compira? 15 anni di attivita?. Un album corale che rappresenta un primo step di avvicinamento ai festeggiamenti previsti nella primavera 2022 e per farlo chiama alle arti Lo...

