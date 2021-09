Lo sport, l’ambiente e il carisma da leader: chi è Annalena Baerbock, la candidata Cancelliera dei Verdi tedeschi (Di giovedì 23 settembre 2021) È l’astro verde della politica tedesca e il 26 settembre potrebbe diventare la nuova prima Cancelliera della Germania al posto di Angela Merkel. Annalena Charlotte Alma Baerbock ha 40 anni, politologa originaria della Bassa Sassonia, è la leader insieme a Robert Habeck del partito tedesco dei Verdi. È scesa in campo lo scorso aprile come candidata ufficiale alle prossime elezioni federali insieme ad Armin Laschet per la CDU e Markus Söder della CSU. A proposito dei suoi rivali non ha dubbi: «Io sono il cambiamento, gli altri lo status quo». Mai stata ministra, si è da subito dichiarata pronta alla sfida rappresentando una delle principali risorse per l’ascesa del partito ambientalista in Germania. Dietro l’onda verde che ha portato i Grüenen a raddoppiare i consensi nel giro di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) È l’astro verde della politica tedesca e il 26 settembre potrebbe diventare la nuova primadella Germania al posto di Angela Merkel.Charlotte Almaha 40 anni, politologa originaria della Bassa Sassonia, è lainsieme a Robert Habeck del partito tedesco dei. È scesa in campo lo scorso aprile comeufficiale alle prossime elezioni federali insieme ad Armin Laschet per la CDU e Markus Söder della CSU. A proposito dei suoi rivali non ha dubbi: «Io sono il cambiamento, gli altri lo status quo». Mai stata ministra, si è da subito dichiarata pronta alla sfida rappresentando una delle principali risorse per l’ascesa del partito ambientalista in Germania. Dietro l’onda verde che ha portato i Grüenen a raddoppiare i consensi nel giro di ...

