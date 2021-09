Lo sfogo di Antonio Ricci | Il politicamente corretto? Mi offende

(Di giovedì 23 settembre 2021) L'ideatore di Striscia la Notizia, presentando la nuova edizione del tg satirico non si è trattenuto: "La libertà di prendere in giro è fondamentale. Denuncerò Diet Prada per la polemica sugli occhi a mandorla"

Advertising

scrocknroll : @danititti Sfogo di Sant’Antonio->herpes zoster Se ha una diagnosi di HZ è una cosa. Se è un rash cutaneo, potreb… - danititti : @thewhitefly_ @kikiejiji È da lunedì che ha un dolore forte alla spalla sinistra e non riuscivamo a capire cosa fos… - danititti : A mia madre è venuto lo sfogo di Sant’Antonio. Una cugina al telefono le ha detto che è colpa del vaccino che si è… - tesseradipuzzle : Antonio mi spiace per te ma domani il tuo concerto sarà la mia valvola di sfogo - katerinal1979 : @ilpresidenthe Sfogo di sant'antonio sul lato sinistro della faccia compreso l'orecchio, altra ragazza morta a 42 anni un mese dopo vax. -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Antonio

il Giornale

Lodella figlia di Subranni Parla anche Danila Subranni, figlia dell'ex ufficiale del RosSubranni, che in un lungo post scrive: 'Grazie alla conoscenza profonda che ho del rigore etico ...Unoscioccante, riportato oggi dal direttore di Civiltà Cattolica,Spadaro, e pubblicato da 'La Stampa'. leggi anche l'articolo > Giornata della Pace, il segretario ONU Guterres: "24 ...L'ideatore di Striscia la Notizia, presentando la nuova edizione del tg satirico non si è trattenuto: "La libertà di prendere in giro è fondamentale. Denuncerò Diet Prada per la polemica sugli occhi a ..."Siete veramente uomini piccoli così": Jessica Immobile non ce la fa più Ci sono momenti in cui davvero non ce la si fa più ed allora si decide di utilizzare i social per rispondere a chi ha superato ...