Lo scherzo di Insigne a Starace sul volo di ritorno da Genova (VIDEO) (Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine di una lunga giornata e dopo la sostanziosa vittoria riportata contro la Sampdoria il Napoli ha fatto rientro in serata in aereo e gli animi erano sicuramente allegri, considerando lo scherzo che il capitano Lorenzo Insigne ha fatto al magazziniere Tommaso Starace Il VIDEO è stato postato su Instagram L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine di una lunga giornata e dopo la sostanziosa vittoria riportata contro la Sampdoria il Napoli ha fatto rientro in serata in aereo e gli animi erano sicuramente allegri, considerando loche il capitano Lorenzoha fatto al magazziniere TommasoIlè stato postato su Instagram L'articolo ilNapolista.

