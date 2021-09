Lo chef stellato Colonna | Licenzierò i dipendenti senza Green Pass

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Per guidare ci vuole la patente? Per lavorare in un ristorante ci vuole ilaltrimenti io licenzio”. Niente mezze misure per loAntonello, che in un’intervista rilasciata a Repubblica ribadisce la sua posizione: i suoidevono essere provvisti di certificazione verde, altrimenti possono impacchettare le loro cose e abbandonare il suo ristorante. “I tempi sono cambiati anche nella ristorazione e se l’obbligo dinon verrà esteso a tutti i lavoratori entro il 15 ottobre, io ho chiarito ai mieidanon si lavora. Mi sento come una sorta di protezione civile che con il Ministero ...

Così lo chef Antonello Colonna, titolare del Resort Colonna (Labico, Roma), a "The Breakfast Club" su Radio Capital. Lo chef aveva annunciato che non avrebbe rinnovato i contratti ai suoi ... «Ho ricevuto più di 700 minacce dopo gli articoli che parlavano di me e della mia decisione di non assumere personale non vaccinato. Mi hanno scritto di tutto di più, mi hanno anche detto di mettermi ...