"Living In The Heart Of Love", il video del brano dei The Rolling Stones (Di giovedì 23 settembre 2021) The Rolling Stones bn – Credit Helmut NewtonE' disponibile online il video ufficiale del nuovo brano dei Rolling Stones "Living In The Heart Of Love". "Living In The Heart Of Love", uscito il 19 agosto, è il primo dei nove brani inediti tratto dalla versione rimasterizzata di "Tattoo You" (1981) che sarà pubblicata il 22 ottobre, in occasione del 40° anniversario dell'album. Il video, girato a Parigi, è stato diretto da Charles Mehling ed è interpretato da Marguerite Thiam e Nailia Harzoune. THE OFFICIAL 'Living IN THE Heart OF Love' video:

