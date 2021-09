LIVE - Sampdoria-Napoli, formazioni ufficiali: tornano Zielinski e Lozano (Di giovedì 23 settembre 2021) Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Sampdoria e Napoli. Gli azzurri proveranno a restare a punteggio pieno in testa alla classifica, mentre i blucerchiati vorranno dare continuità alla vittoria di domenica contro l'Empoli. formazioni ufficiali Sampdoria, (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa Napoli, (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti. AGGIORNAMENTI Tweets by sscNapoli Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale della sfida tra. Gli azzurri proveranno a restare a punteggio pieno in testa alla classifica, mentre i blucerchiati vorranno dare continuità alla vittoria di domenica contro l'Empoli., (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa, (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian,, Osimhen, Insigne. All. Spalletti. AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

