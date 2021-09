Live Cinema Festival 2021: a Roma quattro giorni di arte digitale (Di giovedì 23 settembre 2021) Un Festival che da sempre si lancia all’avanscoperta dei linguaggi artistici digitali più innovativi e capaci di restituire la complessità del contemporaneo: anche quest’anno ??Live? ?Cinema? ?Festivalsi presenta come un? ?evento? ?unico? ?nel? ?suo? ?genere? ?a? ?Livello? ?internazionale?.Una manifestazione, arrivata alla sua ottava edizione, che fa per tre giorni di Roma la capitale dell’arte digitale, ospitando le più innovative performance Livedi spettacoli audio-visual, dove suono, immagini, spazio e lo stesso pubblico costituiscono un unicum indivisibile. Più di dieci nazioni coinvolte, venti artisti, Live Cinema performance, talk, screening, installazioni A/V, workshop e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Unche da sempre si lancia all’avanscoperta dei linguaggi artistici digitali più innovativi e capaci di restituire la complessità del contemporaneo: anche quest’anno ??? ?? ?si presenta come un? ?evento? ?unico? ?nel? ?suo? ?genere? ?a? ?llo? ?internazionale?.Una manifestazione, arrivata alla sua ottava edizione, che fa per tredila capitale dell’, ospitando le più innovative performancedi spettacoli audio-visual, dove suono, immagini, spazio e lo stesso pubblico costituiscono un unicum indivisibile. Più di dieci nazioni coinvolte, venti artisti,performance, talk, screening, installazioni A/V, workshop e ...

