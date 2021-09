Linda Evangelista: "Un trattamento estetico mi ha deformata. Ora vivo da reclusa" (Di giovedì 23 settembre 2021) Un intervento estetico ha sconvolto la sua vita, costringendola ad abbandonare il mondo della moda. La confessione arriva da Linda Evangelista, 56 anni, negli anni Novanta tra le super modelle più richieste insieme a colleghe come Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Christy Turlington. La ex modella canadese di origini italiane parla della sua esperienza in un lungo post Instagram: “Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le carriere delle mie colleghe sono state in ascesa, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata da una procedura di criolipolisi, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso”. Il trattamento di medicina estetica a cui Evangelista fa riferimento sfrutta il freddo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Un interventoha sconvolto la sua vita, costringendola ad abbandonare il mondo della moda. La confessione arriva da, 56 anni, negli anni Novanta tra le super modelle più richieste insieme a colleghe come Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss,, Naomi Campbell e Christy Turlington. La ex modella canadese di origini italiane parla della sua esperienza in un lungo post Instagram: “Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le carriere delle mie colleghe sono state in ascesa, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata da una procedura di criolipolisi, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso”. Ildi medicina estetica a cuifa riferimento sfrutta il freddo ...

