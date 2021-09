Linda Evangelista: “Sono sfigurata, stanca di vivere così” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Sono sfigurata. Vivo come una reclusa”. Linda Evangelista, top model che ha dominato le passerelle negli anni ’80 e ’90, su Instagram svela il suo dramma. La 56enne è alle prese con le devastanti conseguenze di una procedura estetica che avrebbe dovuto ridurre il tessuto adiposo. “Ai miei follower che si Sono chiesti perché non ho più lavorato mentre le carriere delle mie colleghe continuavano a fiorire, ecco: il motivo è che Sono stata brutalmente sfigurata da una procedura che ha fatto l’opposto di ciò che aveva promesso”, dice su Instagram svelando il segreto tenuto nascosto “per oltre 5 anni”. La procedura “non ha ridotto ma ha fatto aumentare il tessuto adiposo e mi ha lasciato per sempre deformata anche dopo due dolorosi e inutili interventi correttivi. Mi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) “. Vivo come una reclusa”., top model che ha dominato le passerelle negli anni ’80 e ’90, su Instagram svela il suo dramma. La 56enne è alle prese con le devastanti conseguenze di una procedura estetica che avrebbe dovuto ridurre il tessuto adiposo. “Ai miei follower che sichiesti perché non ho più lavorato mentre le carriere delle mie colleghe continuavano a fiorire, ecco: il motivo è chestata brutalmenteda una procedura che ha fatto l’opposto di ciò che aveva promesso”, dice su Instagram svelando il segreto tenuto nascosto “per oltre 5 anni”. La procedura “non ha ridotto ma ha fatto aumentare il tessuto adiposo e mi ha lasciato per sempre deformata anche dopo due dolorosi e inutili interventi correttivi. Mi ...

