Linda Evangelista sfigurata sconvolge con il suo racconto

Negli anni '90 Linda Evangelista era tra le vere top model, quelle che ricordano tutti, ma oggi sconvolge con il suo racconto. Linda Evangelista ha il volto sfigurato, confida che da cinque anni vive da reclusa, nascosta. L'ex modella ha subito un intervento estetico che sembra le abbia rovinato il volto, racconta che le ha distrutto la vita. Lei era come Naomi Campbell, come Claudia Schiffer, come Cindy Crawford, erano le donne più belle del pianeta. La Evangelista sostiene che la criolipolisi l'abbia portata via dalle scene, da una vita normale. Oggi ha 56 anni ma da qualche anno si è ritirata a vita privata, spiega che è perché è stata sfigurata, che una procedura estetica le ha arrecato dei danni permanenti.

