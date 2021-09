Linda Evangelista, il dramma della super modella: cosa è successo (Di giovedì 23 settembre 2021) Linda Evangelista ha spiegato per quali motivi da cinque anni vive come una reclusa. Il caso è commovente Linda Evangelista (Getty Images)“Sono permanentemente deformata“. Con questo messaggio via Instagram la modella Linda Evangelista ha spiegato il dramma che sta vivendo che da cinque anni la costringe a vivere da reclusa in casa. Tutta colpa del CoolSculpting, conosciuto anche come criolipolisi, un’alternativa alla liposuzione. È un intervento non chirurgico che “ha aumentato e non diminuito le mie cellule di grasso”, ha scritto in un commosso post. Dopo si è anche sottoposta a due dolorosi interventi chirurgici, ma sono risultati entrambi inutili. Un problema grave che non le ha solo cambiata il fisico ma anche la psiche con ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021)ha spiegato per quali motivi da cinque anni vive come una reclusa. Il caso è commovente(Getty Images)“Sono permanentemente deformata“. Con questo messaggio via Instagram la moha spiegato ilche sta vivendo che da cinque anni la costringe a vivere da reclusa in casa. Tutta colpa del CoolSculpting, conosciuto anche come criolipolisi, un’alternativa alla liposuzione. È un intervento non chirurgico che “ha aumentato e non diminuito le mie cellule di grasso”, ha scritto in un commosso post. Dopo si è anche sottoposta a due dolorosi interventi chirurgici, ma sono risultati entrambi inutili. Un problema grave che non le ha solo cambiata il fisico ma anche la psiche con ...

