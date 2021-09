Linda Evangelista | il dramma della modella | sfigurata da CoolSculpting

(Di giovedì 23 settembre 2021), una delle più belle, famose e pagate top model degli anni ’90 e 2000, sogno erotico di milioni di uomini, modello estetico per metà dell’universo femminile, ha confessato sui social il motivosua assenza dal mondomoda e dello showbiz degli ultimi anni: è rimastada una procedura cosmetica che le ha provocato l’Iperplasia Adiposa Paradossa o PAH, generando “depressione, odio per se stessa” e ovviamente la finesua carriera, con inevitabili ripercussioni economiche.ha pubblicato oggi un post sul suo profilo Instagram, spiegando la sua odissea. Per i miei follower che si sono chiesti perché non ho lavorato mentre le carriere delle mie colleghe erano fiorenti, il motivo è che sono stato brutalmente ...

POPCORNTVit : La confessione di Linda Evangelista: 'La medicina estetica di Zeltiq mi ha sfigurata brutalmente' - MarieClaire_it : La top model degli anni 90 Linda Evangelista ha rivelato il doloroso motivo per cui è sparita dal fashionbiz.… - cescomonroe : Leggo il doloroso statement di Linda Evangelista e penso alla dottoressa De Mari: “Abbiamo creato la chirurgia del… - zazoomblog : Il dramma di Linda Evangelista: “Sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica” - #dramma #Linda #Evangelista… - 361_magazine : Il dramma di #LidaEvangelista -

Canadese classe 1965,è stata una delle più luminose top model degli anni Novanta, costantemente corteggiata dai maggiori marchi della moda per comparire sulle passerelle, nei servizi fotografici e negli ...: "Sfigurata da un trattamento estetico, ora vivo da reclusa" L'ex supermodella da qualche tempo lontana dalle scene, ha pubblicato un post su Instagram dove spiega perché sia sparita ...L'assenza di Linda Evangelista dalle scene non è più un mistero: la supermodella è rimasta sfigurata durante un comune intervento di chirurgia estetica, come ha rivelato con un toccante post su ...Un raro effetto collaterale di una procedura estetica ha modificato il suo aspetto e l'ha spinta a chiudersi in casa: il commosso messaggio via Instagram ...