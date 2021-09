Liga spagnola, il Real Madrid vince in goleada. Falcao trascina il Rayo Vallecano (Di giovedì 23 settembre 2021) Un Real Madrid versione rullo compressore schiaccia e annienta il Maiorca durante la sesta giornata di Liga spangola. I Blancos sono apparsi in grande spolvero durante il turno infrasettimanale e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Unversione rullo compressore schiaccia e annienta il Maiorca durante la sesta giornata dispangola. I Blancos sono apparsi in grande spolvero durante il turno infrasettimanale e ...

Advertising

MomentiCalcio : Liga spagnola, il #RealMadrid gioca a tennis col #Maiorca e ritrova la vetta: vincono #Siviglia e #Espanyol - sportli26181512 : Real Madrid-Maiorca 6-1: Il Real Madrid ha conquistato un'ottima vittoria interna. Nel match valido per la sesta gi… - sportli26181512 : Villarreal-Elche 4-1: Il Villarreal ha conquistato un'ottima vittoria interna. Nel match della sesta giornata della… - sportli26181512 : Siviglia-Valencia 3-1: Nella gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola, ottima prestazione del Siviglia… - tcm24com : Liga, successo di misura per 1-0 dell' Espanol sull'Alaves #liga spagnola -