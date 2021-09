Liga | Real Madrid a valanga sul Maiorca | tripletta di Asensio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Iltravolge ilper 6-1 nel match valido per la sesta giornata delladie doppietta di Benzema. A segno anche Isco per le ‘merengues’. Larga vittoria del Villaper 4-1 sull’Elche mentre il Siviglia si impone 3-1 sul Valencia. Successo anche del’Espanyol che supera l’Alaves 1-0. In classifica ilè in testa con 16 punti, a due lunghezze insegue l’Atletico

Advertising

SkySport : Liga, 6^ giornata: i risultati. Asensio show, il Real Madrid dilaga 6-1. Vince il Siviglia #SkySport #Liga - aaIessandro : RT @saniokeltractor: ma come fa il real a essere a 16 punti dopo 6 partite e a dominare la liga??? Una certa tifoseria mi aveva assicurato… - infoitsport : Liga: Ancelotti primo, il Real ne fa 6 al Maiorca con Asensio e Benzema show. Papu gol, vince il Siviglia - infoitsport : Liga, il Real Madrid risponde all'Atletico: 6-1 al Maiorca, Ancelotti torna in testa - infoitsport : Liga, 6^ giornata: i risultati. Asensio show, il Real Madrid dilaga 6-1. Vince il Siviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Real

Giornata 20:45SC - CD Cova Piedade Portogallo > Taça da2021/2022 > Gruppo C 21:15 Paços de Ferreira - Boavista Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 2 17:00 Torpedo Vladimir - FK Ural Russia >...... diretta streaming su Sky Go e Now Tv) 19.30 CALCIO (spagnola) - Due partite: Granada -Sociedad, Osasuna - Betis (diretta streaming su DAZN ) 20.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup, ...Il Real Madrid torna padrone solitario della Liga grazie alla vittoria per 6-1 contro il Maiorca al Bernabeu: tripletta di Asensio e doppietta di Benzema per il controsorpasso in vetta all’Atletico. I ...Granada-Real Sociedad, gara valida per la sesta giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...