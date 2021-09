Liga: altro pari del Barça, è 0-0 sul campo del Cadice. Espulso De Jong (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Barcellona dopo l’1-1 casalingo contro il Granada pareggia ancora in casa del Cadice, stavolta a porte bianche. Depay è l’unico a rendersi pericoloso per i blaugrana, mentre Ter Stegen deve salvare su Negredo al 47? e su Sanchez all’81?. La doppia ammonizione di Frankie De Jong al 65?, capace di collezionare due gialli nel giro di quattro minuti, complica ulteriormente le cose. Koeman sempre più traballante sulla panchina dei catalani, secondo i media spagnoli la gara di oggi sarebbe stata un banco di prova importante e non è arrivato il risultato sperato. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Barcellona dopo l’1-1 casalingo contro il Granada pareggia ancora in casa del, stavolta a porte bianche. Depay è l’unico a rendersi pericoloso per i blaugrana, mentre Ter Stegen deve salvare su Negredo al 47? e su Sanchez all’81?. La doppia ammonizione di Frankie Deal 65?, capace di collezionare due gialli nel giro di quattro minuti, complica ulteriormente le cose. Koeman sempre più traballante sulla panchina dei catalani, secondo i media spagnoli la gara di oggi sarebbe stata un banco di prova importante e non è arrivato il risultato sperato. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CalcioPillole : Altro stop per il #Barcellona che, dopo l'1-1 col Granada, non va oltre lo 0-0 contro il #Cadice. Match condizionat… - 86_loungo : Il Barcellona è mediocre ragazzi, tolto 3/4 giocatori il resto è tutta monnezza, questi rischiano di non arrivare i… - ilveggente_it : ?? Nei nostri pronostici di oggi giovedì 23 settembre analizziamo #Liga #SerieA e molto altro. Ecco cosa abbiamo pen… - Fla_69M : @ricardorubio44 Per uno che guarda solo la Liga senz’altro - ilveggente_it : ?? Nei nostri pronostici di oggi mercoledì 22 settembre troviamo la #SerieA la #SerieB e tanto altro. Ecco cosa abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga altro Liga LIVE: alle 19.30 Granada - Real Sociedad e Betis, alle 22 il Barcellona Commenta per primo Calcio no stop in tutta Europa. Dopo le gare di ieri e dell'altro ieri, termina oggi con tre partite il sesto turno di Liga , nell'infrasettimanale. Aprono due gare alle 19: la Real Sociedad , reduce da quattro risultati utili di fila, vuole il terzo posto in ...

il miglior inizio di sempre per Karim Benzema ... quota 15 (tra gol e assist) nelle prime sei partite non è stata mai toccata da nessun altro calciatore, dal 2000 a oggi, nei cinque campionati top in Europa " Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e ...

Liga, colpi esterni della Real Sociedad e del Betis Corriere dello Sport Liga 2021/2022: il Barcellona non va oltre lo 0-0 a Cadice, Koeman a un passo dall’esonero È un Barcellona che non riesca a mettere la marcia giusta quello che si schianta col Cadice. 0-0 e un altro, misero, punto nella classifica del Barca.

Liga: il Barcellona frena a Cadice, Koeman sempre più in crisi Prosegue il momento di crisi del Barcellona di Koeman che non va oltre lo 0-0 in casa del Cadice nella sesta giornata della Liga. I blaugrana, che hanno una partita da recuperare, si trovano così a no ...

Commenta per primo Calcio no stop in tutta Europa. Dopo le gare di ieri e dell'ieri, termina oggi con tre partite il sesto turno di, nell'infrasettimanale. Aprono due gare alle 19: la Real Sociedad , reduce da quattro risultati utili di fila, vuole il terzo posto in ...... quota 15 (tra gol e assist) nelle prime sei partite non è stata mai toccata da nessuncalciatore, dal 2000 a oggi, nei cinque campionati top in Europa " Premier,, Serie A, Bundesliga e ...È un Barcellona che non riesca a mettere la marcia giusta quello che si schianta col Cadice. 0-0 e un altro, misero, punto nella classifica del Barca.Prosegue il momento di crisi del Barcellona di Koeman che non va oltre lo 0-0 in casa del Cadice nella sesta giornata della Liga. I blaugrana, che hanno una partita da recuperare, si trovano così a no ...