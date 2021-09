Liga 2021/2022, vittorie esterne per Real Sociedad e Betis (Di giovedì 23 settembre 2021) La sesta giornata della Liga 2021/2022 regala due importanti vittorie esterne a Real Sociedad e Betis Siviglia. La prima si impone per 2-3 sul campo del Granada, grazie alla doppietta di Elustondo e al gol di Merino; i padroni di casa erano andati in vantaggio con Sanchez, e avevano anche trovato il momentaneo pareggio con il gol su rigore di Milla. Il Betis ha invece battuto l’Osasuna per 1-3: apre i conti il gol di Hermoso, pareggiato sul finire della prima frazione da Kike Garcia. All’80’, gli ospiti hanno trovato il nuovo vantaggio con Juanmi, prima del punto esclamativo di Willian José nel recupero. Con queste due vittorie, la Real Sociedad sale a 13 punti mantenendo il terzo ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) La sesta giornata dellaregala due importantiSiviglia. La prima si impone per 2-3 sul campo del Granada, grazie alla doppietta di Elustondo e al gol di Merino; i padroni di casa erano andati in vantaggio con Sanchez, e avevano anche trovato il momentaneo pareggio con il gol su rigore di Milla. Ilha invece battuto l’Osasuna per 1-3: apre i conti il gol di Hermoso, pareggiato sul finire della prima frazione da Kike Garcia. All’80’, gli ospiti hanno trovato il nuovo vantaggio con Juanmi, prima del punto esclamativo di Willian José nel recupero. Con queste due, lasale a 13 punti mantenendo il terzo ...

Advertising

SkySport : Luis Suarez da non credere: almeno un gol in ogni minuto di gioco dal 1' al 90' #SkySport #Suarez #LuisSuarez - sportface2016 : #Liga, vittorie esterne per #RealSociedad e #Betis - sportli26181512 : Granada-Real Sociedad 2-3: Emozionante 3-2 tra Real Sociedad e Granada nel match valido per la sesta giornata della… - sportli26181512 : #Liga, colpi esterni della Real Sociedad e del #Betis: I baschi ringraziano la doppietta di Elustondo e vincono 3-2… - sportface2016 : #Liga, le formazioni ufficiali di #CadizBarca -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021 Liga: vittorie in trasferta per Real Sociedad e Betis Vittorie in trasferta per Real Sociedad e Betis nella sesta giornata della Liga. I baschi si sono imposti per 3 - 2 sul campo del Granada grazie alla doppietta di Elustondo e alla rete di Merino. Di Sanche e Milla i gol dei padroni di casa. Vince a Pamplona il Betis che ...

Liga, colpi esterni della Real Sociedad e del Betis Si chiude la sesta giornata di Liga : la Real Sociedad vince 3 - 2 in casa del Granada: la squadra di Alguacil passa in svantaggio con un colpo di testa di Sanchez deviato da Guevara al 9', ma ribalta il match nel secondo tempo ...

Liga 2021/2022: prima vittoria per l'Espanyol, vince anche il Siviglia Sportface.it Liga 2021/2022, vittorie esterne per Real Sociedad e Betis La sesta giornata della Liga 2021/2022 regala due importanti vittorie esterne a Real Sociedad e Betis Siviglia. La prima si impone per 2-3 sul campo del Granada, grazie alla doppietta di Elustondo e ...

Liga: vittorie in trasferta per Real Sociedad e Betis Vittorie in trasferta per Real Sociedad e Betis nella sesta giornata della Liga. I baschi si sono imposti per 3-2 sul campo del Granada grazie alla doppietta di Elustondo e alla rete di Merino. Di San ...

Vittorie in trasferta per Real Sociedad e Betis nella sesta giornata della. I baschi si sono imposti per 3 - 2 sul campo del Granada grazie alla doppietta di Elustondo e alla rete di Merino. Di Sanche e Milla i gol dei padroni di casa. Vince a Pamplona il Betis che ...Si chiude la sesta giornata di: la Real Sociedad vince 3 - 2 in casa del Granada: la squadra di Alguacil passa in svantaggio con un colpo di testa di Sanchez deviato da Guevara al 9', ma ribalta il match nel secondo tempo ...La sesta giornata della Liga 2021/2022 regala due importanti vittorie esterne a Real Sociedad e Betis Siviglia. La prima si impone per 2-3 sul campo del Granada, grazie alla doppietta di Elustondo e ...Vittorie in trasferta per Real Sociedad e Betis nella sesta giornata della Liga. I baschi si sono imposti per 3-2 sul campo del Granada grazie alla doppietta di Elustondo e alla rete di Merino. Di San ...