L’Ice ritorna a Tripoli in vista del boom dell’export italiano Parla Baruzzi

(Di giovedì 23 settembre 2021) La Libia si prepara a tornare ad essere un mercato importante per l’export. La Sace, società per azioni del gruppoa partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario, prevede che l’Exportin Libia registrerà un +27,2% nel 2021. Indella ripresa dell’interscambio commerciale tra i due Paesi,, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è tornata acon un nuovo desk aperto all’interno dell’ambasciata d’Italia in Libia. A spiegarlo a Decode39 è il responsabile di questo ufficio, Romano, funzionario Ice con una vasta esperienza in campo internazionale che lo ha portato in Asia (Tokyo dal 2000 al 2005 e Hong Kong dal 2005 ...