Libri da studiare/4: Marco Lodoli e i manuali scolastici arbitrariamente costosi (Di giovedì 23 settembre 2021) In questa serie settimanale di “Libri da studiare”, non possono mancare i Libri da studiare per forza: i manuali scolastici. Ed è strano, se si eccettua un intervento sul “Foglio” dell’insegnante e scrittore Marco Lodoli, che in questo inizio di anno scolastico non faccia scandalo il sovrappiù economico, il salasso autorizzato, la fregatura annuale, l’esborso coatto dei Libri che, con minimi e irrilevanti aggiornamenti grafici e marginalissimi ritocchi di scrittura, appaiono (appaiono) ogni volta nuovi e dunque non più acquistabili come Libri usati negli anni successivi. A me piacevano moltissimi quei mercatini con la compravendita di copie del Lamanna, del Villari, del Rocci, dell’Argan. Libri ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) In questa serie settimanale di “da”, non possono mancare idaper forza: i. Ed è strano, se si eccettua un intervento sul “Foglio” dell’insegnante e scrittore, che in questo inizio di anno scolastico non faccia scandalo il sovrappiù economico, il salasso autorizzato, la fregatura annuale, l’esborso coatto deiche, con minimi e irrilevanti aggiornamenti grafici e marginalissimi ritocchi di scrittura, appaiono (appaiono) ogni volta nuovi e dunque non più acquistabili comeusati negli anni successivi. A me piacevano moltissimi quei mercatini con la compravendita di copie del Lamanna, del Villari, del Rocci, dell’Argan....

