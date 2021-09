Libia, il premier Dbeibeh chiama i sostenitori in piazza dopo la mozione di sfiducia dei pro-Haftar. Di Maio: “Puntare alle elezioni” (Di giovedì 23 settembre 2021) Prima il segretario di Stato americano, Antony Blinken, poi anche i ministri degli Esteri di Italia, Germania e Francia sono tornati a sottolineare pubblicamente l’importanza di un processo di transizione e pacificazione che porti alle elezioni democratiche del 24 dicembre in Libia. Alla riunione ministeriale sulla situazione nel Paese, co-presieduta da Luigi Di Maio, Jean-Yves Le Drian ed Heiko Maas, aumentano le preoccupazioni per gli ultimi sviluppi nel Paese, dove i parlamentari pro-Haftar, due giorni fa, hanno votato una mozione di sfiducia nei confronti del governo di unità nazionale guidato dal premier Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. Non un voto determinante, visto che è stato considerato nullo dall’Alto consiglio di Stato libico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Prima il segretario di Stato americano, Antony Blinken, poi anche i ministri degli Esteri di Italia, Germania e Francia sono tornati a sottolineare pubblicamente l’importanza di un processo di transizione e pacificazione che portidemocratiche del 24 dicembre in. Alla riunione ministeriale sulla situazione nel Paese, co-presieduta da Luigi Di, Jean-Yves Le Drian ed Heiko Maas, aumentano le preoccupazioni per gli ultimi sviluppi nel Paese, dove i parlamentari pro-, due giorni fa, hanno votato unadinei confronti del governo di unità nazionale guidato dalAbdul Hamid Mohammed. Non un voto determinante, visto che è stato considerato nullo dall’Alto consiglio di Stato libico, ...

