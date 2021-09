Libia, Di Maio: "Senza elezioni rischio violenza e instabilità" (Di giovedì 23 settembre 2021) "A New York ho copresieduto con i colleghi Le Drian e Maas la riunione ministeriale sulla Libia. Continuiamo a lavorare affinché la comunità internazionale sostenga il processo politico libico. Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) "A New York ho copresieduto con i colleghi Le Drian e Maas la riunione ministeriale sulla. Continuiamo a lavorare affinché la comunità internazionale sostenga il processo politico libico. Sono ...

Advertising

ItalyMFA : ??Leggi l’intervista rilasciata dal Min @luigidimaio a @repubblica #G20Italy ???? #DifesaEuropea ???? #Afghanistan… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Libia: Di Maio, senza voto rischio violenze e instabilità: (ANSA) - NEW YORK, 23 SET - In Libia 's… - iconanews : Libia: Di Maio, senza voto rischio violenze e instabilità - TommyBrain : Sputnik:Libia: vertice a New York presieduto da Di Maio, Maas e Le Drien - IacobellisT : Sputnik:Libia: vertice a New York presieduto da Di Maio, Maas e Le Drien -