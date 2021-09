L’ex presidente catalano Carles Puigdemont arrestato in Sardegna (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato arrestato in Sardegna, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare a una serie di incontri. Lo riferiscono i media spagnoli e la notizia del fermo è stata confermata anche dal suo avvocato. Come si legge sulla pagina Facebook del politico catalano, il fermo è avvenuto all’aeroporto di Alghero. Puigdemont era atterrato sull’isola perché nei prossimi giorni avrebbe dovuto partecipare ad alcuni incontri con gli indipendentisti sardi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)è statoin, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare a una serie di incontri. Lo riferiscono i media spagnoli e la notizia del fermo è stata confermata anche dal suo avvocato. Come si legge sulla pagina Facebook del politico, il fermo è avvenuto all’aeroporto di Alghero.era atterrato sull’isola perché nei prossimi giorni avrebbe dovuto partecipare ad alcuni incontri con gli indipendentisti sardi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

