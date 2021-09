Lettera aperta a Massimo Moratti

Leggi su ilmanifesto

Egregio Dottor, noi di «Sardegna Pulita» e di «DonneAmbienteSardegna» non ci uniamo al quasi unanime plauso per la Sua decisione di elargire il Suo stipendio annuo in favore dei Suoi operai in Cassa Integrazione Guadagni. Per quello che a molti può sembrare un bel gesto a noi sembra la riproposizione in chiave moderna di un comportamento di feudale memoria quando cioè il Signorotto locale, magari per festeggiare qualche lieto evento,la nascita di un figlio ad esempio (ma oggi …