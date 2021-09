Letizia di Spagna osa troppo: tailleur-pigiama e lingerie. Ma la t-shirt è perfetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Letizia di Spagna ha un’agenda fitta di appuntamenti per la settimana e questo giustificherebbe una certa mancanza di stile nei suoi ultimi look: l’abito indossato per la sesta volta, il tailleur lilla abbinato al top lingerie che fa tanto pigiama. Salvo poi riscattarsi con la perfetta t-shirt bianca durante la visita a La Palma colpita dall’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Dunque, Letizia di Spagna è apparsa all’atto di chiusura del Progetto Santander per il sociale con l’abito a fantasia verde, firmato Sandro Paris, che ha riciclato per la sesta volta. Un bel record anche per lei che del riutilizzo dei look ha fatto il suo stile. La Reina lo indossa sempre con grande eleganza ed è impeccabile, ma forse avrebbe dovuto aspettare ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 settembre 2021)diha un’agenda fitta di appuntamenti per la settimana e questo giustificherebbe una certa mancanza di stile nei suoi ultimi look: l’abito indossato per la sesta volta, illilla abbinato al topche fa tanto. Salvo poi riscattarsi con lat-bianca durante la visita a La Palma colpita dall’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Dunque,diè apparsa all’atto di chiusura del Progetto Santander per il sociale con l’abito a fantasia verde, firmato Sandro Paris, che ha riciclato per la sesta volta. Un bel record anche per lei che del riutilizzo dei look ha fatto il suo stile. La Reina lo indossa sempre con grande eleganza ed è impeccabile, ma forse avrebbe dovuto aspettare ...

