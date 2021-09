L’Estonia, il paese in cui tutto si può fare online, cerca cittadini che prendano residenza digitale (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Estonia detiene il primato di prima nazione digitale al mondo. Con il 99% delle pratiche e delle attività da svolgere con lo stato che si può fare online, il paese baltico è un banco di prova per la governance virtuale che è arrivato a cercare residenti virtuali. Tutte le informazioni dei cittadini sono contenute nel cloud della nazione digitale Estonia – al quale in Italia stiamo ancora lavorando – e le mille opportunità (che hanno contribuito a far nascere start-up come Wise, Skype e Bolt) il paese le vuole condividere con i cittadini del mondo rendendo possibile la residenza digitale in Estonia. LEGGI ANCHE >>> Martedì sarà il giorno di Strategia Cloud Italia, Colao: «Ci ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 settembre 2021)detiene il primato di prima nazioneal mondo. Con il 99% delle pratiche e delle attività da svolgere con lo stato che si può, ilbaltico è un banco di prova per la governance virtuale che è arrivato are residenti virtuali. Tutte le informazioni deisono contenute nel cloud della nazioneEstonia – al quale in Italia stiamo ancora lavorando – e le mille opportunità (che hanno contribuito a far nascere start-up come Wise, Skype e Bolt) ille vuole condividere con idel mondo rendendo possibile lain Estonia. LEGGI ANCHE >>> Martedì sarà il giorno di Strategia Cloud Italia, Colao: «Ci ...

Advertising

FatalError___ : @tomasomontanari La cosa aberrante e deprimente è che questa classe dirigente di dinosauri si riempie la bocca del… - FatalError___ : @renatobrunetta Che ci fa un Ministro della Restaurazione burocratica ad un Festival dell'innovazione? Mi ha profo… - FatalError___ : @LexieVillanelle @claudiovelardi @gualtierieurope @CarloCalenda @virginiaraggi @EnricoMichetti In Estonia producono… - BadolliBlerim : @Delorean861 @ZanoMind Ecco la cazzata! Non siamo l'unico Paese ad averlo, ci sono in Austria, Croazia, Germania, F… - lettera_mosca : Il Governo dell'Estonia ha deciso di autorizzare l'ingresso nel Paese anche a coloro che sono vaccinati con il vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Estonia paese Auto di proprietà: in Italia ce ne sono 663 ogni 1000 abitanti SicurAUTO.it