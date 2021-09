L’estetista cinica risponde sul perché non ha figli | anche Paola Turani scoppia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 settembre 2021) La sensibilità purtroppo non appartiene a tutti e con l’ennesima domanda rivolta a Cristina Fogazzi,, sulnon ha, leima. Non capita solo alle persone famose, capita a tantissime donne di ascoltare sempre la stessa domanda sui. Se non ne hai chiedono il motivo, senza pensare che magari quella domanda è dolorosa; è successo al, lo riportanelle sue ultime stories.la modella che a giorni diventerà mamma per la prima volta dopo averlo desiderato per anni fanno già la domanda più assurda: “Pensi di avere un secondoo?”. Come si può ...