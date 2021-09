L' esperto | talebani divisi tra i falchi di Haqqani e i moderati di Baradar

Advertising

MauroCapozza : RT @Misurelli77: I servizi Segreti di mezzo Mondo danno la colpa all'isis, dicono che i talebani non sono coinvolti. Ma Salvini,noto espert… -

Ultime Notizie dalla rete : esperto talebani

Globalist.it

outstream Una fonte politica che ha avuto una relazione decennale con i verticiha spiegato che gli effetti di questa spaccatura tra gli intransigenti e ipiù 'moderati' che fanno ...Cioè: Accidenti! Cosa diavolo pensavano queste teste d'uovo che fossero i?! È come se unamericano senior nel 1945 avesse scritto che era stato sorprendente scoprire che i nazisti si ...Dieci anni fa, una coppia svizzera è stata rapita durante un viaggio in Pakistan e consegnata ai talebani. Il regista Michael Steiner ("Grounding" e ...Le rivelazioni di al Jazeera: "C'è il rischio che faide regionali e personali tra i talebani possano trasformarsi in vere e proprie battaglie nella capitale e in altre province dell'Afghanistan" ...