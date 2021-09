L’endorsement totale di Confindustria per Draghi. Bonomi: “E’ l’uomo della necessità”. Poi la richiesta: più soldi alle imprese per la svolta green (Di giovedì 23 settembre 2021) “l’uomo della necessità”, “come De Gasperi e Ciampi”, “ci riconosciamo in lui”, “deve continuare a lungo”, quindi fino al 2023 come minimo, ma chissà. Confindustria esprime la sua piena e incondizionata dichiarazione di voto. Destinatario: il presidente del Consiglio Mario Draghi, salutato accolto dall’assemblea degli industriali – durante il discorso del presidente Carlo Bonomi – da una lunga standing ovation, di oltre un minuto. E poi di nuovo altri caldi applausi durante l’intervento che dedica al capo del governo un lunghissimo endorsement. Il presidente del consiglio è seduto in prima fila, accenna un sorriso e saluta con il capo gli oltre mille imprenditori assiepati nel Palazzetto dello Sport nel quartiere Eur a Roma. “Ogni tanto – dice Bonomi tra le altre cose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “”, “come De Gasperi e Ciampi”, “ci riconosciamo in lui”, “deve continuare a lungo”, quindi fino al 2023 come minimo, ma chissà.esprime la sua piena e incondizionata dichiarazione di voto. Destinatario: il presidente del Consiglio Mario, salutato accolto dall’assemblea degli industriali – durante il discorso del presidente Carlo– da una lunga standing ovation, di oltre un minuto. E poi di nuovo altri caldi applausi durante l’intervento che dedica al capo del governo un lunghissimo endorsement. Il presidente del consiglio è seduto in prima fila, accenna un sorriso e saluta con il capo gli oltre mille imprenditori assiepati nel Palazzetto dello Sport nel quartiere Eur a Roma. “Ogni tanto – dicetra le altre cose ...

