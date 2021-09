Leicester City vs Burnley: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Due squadre sostenute dalle vittorie della EFL Cup a metà settimana si prepareranno per la battaglia al King Power Stadium sabato 25 settembre, quando Leicester City e Burnley si affrontano in Premier League. La squadra di Brendan Rodgers ha vinto per 2-0 al Millwall mercoledì sera, mentre un Burnley ispirato a Jay Rodriguez ha battuto Rochdale 4-1. Il calcio di inizio di Leicester City vs Burnley è previsto alle 16. Prepartita Leicester City vs Burnley: a che punto sono le due squadre? Leicester City Dopo una lotta dopo l’altra durante i suoi precedenti sforzi in Premier League, Ademola Lookman spera che la sua apertura contro il Millwall sia un segno di cose migliori a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Due squadre sostenute dalle vittorie della EFL Cup a metà settimana si prepareranno per la battaglia al King Power Stadium sabato 25 settembre, quandosi affrontano in Premier League. La squadra di Brendan Rodgers ha vinto per 2-0 al Millwall mercoledì sera, mentre unispirato a Jay Rodriguez ha battuto Rochdale 4-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo una lotta dopo l’altra durante i suoi precedenti sforzi in Premier League, Ademola Lookman spera che la sua apertura contro il Millwall sia un segno di cose migliori a ...

