Legittimi i Dpcm firmati da Conte durante l’emergenza Covid. Per la Consulta i provvedimenti anti-Covid non erano in contrasto con la Costituzione (Di giovedì 23 settembre 2021) La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sulla Legittimità costituzionale dei decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante Dpcm firmati dall’allora presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e riguardanti le misure urgenti di Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel caso concreto, un cittadino aveva proposto opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall’abitazione durante il lockdown dell’aprile 2020, in violazione del divieto stabilito dal Dl e poi dal Dpcm. Secondo il Giudice di pace, i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sullatà costituzionale dei decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardl’adozione, mediantedall’allora presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppee riguardle misure urgenti dinimento e gestione delepidemiologica da-19. Nel caso concreto, un cittadino aveva proposto opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall’abitazioneil lockdown dell’aprile 2020, in violazione del divieto stabilito dal Dl e poi dal. Secondo il Giudice di pace, i ...

