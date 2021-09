Legittima difesa e difesa politica (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci sono articoli che vanno scritti anche quando non siamo di fronte a bufale, vanno scritti come ha detto uno dei lettori che ci ha segnalato questa vicenda perché, anche se non è proprio una bufala, ma dovrebbe essere classificabile come “facciamo chiarezza”. E il nostro lettore ha pienamente ragione, qui è importante fare chiarezza. Sul Gazzettino è uscito un articolo che titola: Onichini in carcere, Fratelli d’Italia chiede la grazia a Matterella. La moglie e i figli davanti al penitenziario L’articolo racconta di come la Lega e Fratelli d’Italia siano al fianco di Walter Onichini, macellaio che nel 2013 sparò e ferì uno dei ladri che erano entrati nel suo giardino per rubargli l’auto. Ci racconta il Gazzettino: «Andrò a trovarlo in carcere», ha detto Matteo Salvini che domenica e lunedì è atteso in Veneto per la campagna elettorale delle prossime Comunali. Ma i meloniani lo ... Leggi su butac (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci sono articoli che vanno scritti anche quando non siamo di fronte a bufale, vanno scritti come ha detto uno dei lettori che ci ha segnalato questa vicenda perché, anche se non è proprio una bufala, ma dovrebbe essere classificabile come “facciamo chiarezza”. E il nostro lettore ha pienamente ragione, qui è importante fare chiarezza. Sul Gazzettino è uscito un articolo che titola: Onichini in carcere, Fratelli d’Italia chiede la grazia a Matterella. La moglie e i figli davanti al penitenziario L’articolo racconta di come la Lega e Fratelli d’Italia siano al fianco di Walter Onichini, macellaio che nel 2013 sparò e ferì uno dei ladri che erano entrati nel suo giardino per rubargli l’auto. Ci racconta il Gazzettino: «Andrò a trovarlo in carcere», ha detto Matteo Salvini che domenica e lunedì è atteso in Veneto per la campagna elettorale delle prossime Comunali. Ma i meloniani lo ...

