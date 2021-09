Lega, prosegue il controesodo. Alla corte di Salvini anche il deputato renziano Scoma (Di giovedì 23 settembre 2021) Lega in crisi? Ma quando mai: il Carroccio è vivo e vegeto. Tanto è vero che imbarca forzisti da tutti i lati. E non solo, visto che nell’elenco dei nuovi arrivi Matteo Salvini può inserire anche un renziano come il palermitano Francesco Scoma. Vero è che prima di approdare a Italia viva, Scoma era stato eletto con Forza Italia, ma è altrettanto vero che Salvini può dire di aver sottratto Alla sinistra un deputato. Nella contabilità in vista dell’elezione del successore di Mattarella al Quirinale vale doppio, come i gol in trasferta nelle coppe europee. Il neo-leghista è salito sul Carroccio in cerca di quel centro che Renzi («nulla contro di lui, resta un politico di livello») non è riuscito a realizzare. anche Vitali ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021)in crisi? Ma quando mai: il Carroccio è vivo e vegeto. Tanto è vero che imbarca forzisti da tutti i lati. E non solo, visto che nell’elenco dei nuovi arrivi Matteopuò inserireuncome il palermitano Francesco. Vero è che prima di approdare a Italia viva,era stato eletto con Forza Italia, ma è altrettanto vero chepuò dire di aver sottrattosinistra un. Nella contabilità in vista dell’elezione del successore di Mattarella al Quirinale vale doppio, come i gol in trasferta nelle coppe europee. Il neo-leghista è salito sul Carroccio in cerca di quel centro che Renzi («nulla contro di lui, resta un politico di livello») non è riuscito a realizzare.Vitali ...

Advertising

matteosalvinimi : Ultimo incontro della giornata al gazebo della Lega di Loano (Savona). La raccolta firme per i #ReferendumGiustizia… - legagecentro : ???????? Prosegue la raccolta firme della Lega per i referendum sulla giustizia anche in Liguria per arrivare a proces… - Montanelli99 : Prosegue il tour dei mercati della Lega Giovani Media Pianura per raccogliere le firme per il Referendum sulla Gius… - Pippoevai : RT @cmdotcom: Il QR code del pallone con messaggio del prelato: prosegue la svolta sacrestana di Lega Pro [ @Pippoevai ] - sportli26181512 : Il QR code del pallone con messaggio del prelato: prosegue la svolta sacrestana di Lega Pro: Passi lo scanner sul Q… -