Lega | Bordoni | dipendenti Roma Multiservizi senza risposte da Raggi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021)– “L’incontro con ildell’Ama ha confermato che è un’abitudine dell’amministrazione targata M5S prendersela con i lavoratori, lasciarli, invece di confrontarsi e assumersi le proprie responsabilità,” lo dice il consigliere e candidato dellaalle comunali Davide. “Lo stesso è accaduto con. Invece di preservare il futuro di chi fornisce da anni servizi di qualità nel settore della pulizia e delle sanificazioni alle Scuole per l’infanzia del Comune di, la giuntasi è distinta solo per affidamenti al ribasso e asdi garanzie di tutela per i livelli occupazionali. Adesso toccherà al centrodestra rimediare a queste scelte ...