Lega | Bonaccini | ' Salvini rincorre troppo Meloni | elettori votano originale'

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Il Pd - e apprezzo Letta in questo- sta davvero , quasi nella sua interezza, dando una mano a questo governo. Mi pare invece chestia cercando la strada di lotta e governo la mattina rispetto alla sera... Come capitò al Pd tempo fà cheva ogni giorno i 5 Stelle, così mi pare cheora stiando un po'Giorgiae quando arriverà il momento delle amministrative si vedrà che gliscelgono l'invece della fotocopia". Così Stefano, presidente dell'Emilia Romagna, a Tagadà su La7.

... spazi e servizi " (Stefano Bonaccini); dall'altro Fratelli d'Italia e Lega si fanno portavoce del dissenso di chi in questa manovra vede un " lasciapassare che lede la libertà dei cittadini e ...