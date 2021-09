Le Iene | svelate le dieci conduttrici che affiancheranno Nicola Savino | ecco tutti i nomi

Leggi su donnapop

(Di giovedì 23 settembre 2021) Fra un paio di settimane Letorneranno in televisione e come sappiamoin questa edizione verrà affiancato da diverse, per la precisione. Fino a poche ore fa idelle dirette interessate erano segretissimi, ma finalmente sono stati svelati! Leggi anche: Ballando con le stelle 2021, svelato il cast completo...