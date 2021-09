Le Iene | svelate le 10 conduttrici della nuova edizione Chi ci sarà al fianco di Nicola Savino | i nomi

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il prossimo 5 ottobre prenderà il via la 25esimadel programma ideato da Davide Parenti prendendo ispirazione da un programma argentino di successo, che tornerà sul piccolo schermo nelle case degli italiani con le loro inchieste minuziose e i loro servizi pungenti. Gli autori del programma, nelle tappe di avvicinamento alla data di debutto, hanno pensato ad un curioso giochino per introdurre leche andranno a prendere il posto dell’uscente Alessia Marcuzzi. Per presentare chi cialdie delle irriverenti vociGialappa’s Band era stata diffusa un immagine con le 10 sagome delle future, lasciando al pubblico il compito di lavorare di fantasia. Ora però la stessa trasmissione ha svelato i ...

Sono 'Le meglio ragazze in circolazione', come lo stesso team de Lele ha volute definire. Il ... Attraverso un nuovo post, infatti, le 10 conduttrici sono state finalmenteal loro pubblico.Il mistero comunque continua, visto che altre sette future conduttrici de Ledevono ancora essere. Il giochetto condiviso dal programma sui social ha raggiunto l'obbiettivo prefissato, ...I profili social della trasmissione hanno rivelato chi si nascondeva dietro le sagome delle 10 meglio ragazze in circolazione. Ecco le scelte degli autori per affiancare Nicola Savino e la Gialappa's.Il profilo Instagram ufficiale de Le Iene rivela con un post le conduttrici che si affiancheranno ... Oggi, tuttavia, il mistero è svelato. Attraverso un nuovo post, infatti, le 10 conduttrici sono ...