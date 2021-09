Le Iene, parte la nuova stagione: data d’inizio, conduttrici e grandi ritorni (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la sosta estiva, Le Iene è pronto a ritornare su Italia 1 con una nuova imperdibile stagione. L’addio di Alessia Marcuzzi ha spinto i vertici del programma a virare su altre conduttrici, dando vita ad un’alternanza che si proporrà in ogni puntata. Gli unici confermati sono Nicola Savino e la Gialappa’s Band, i quali guideranno tutti gli appuntamenti. Gli inviati, che si prestavano alla conduzione, si limiteranno al proprio ruolo. E pare che ci saranno graditi ritorni. GF Vip, Katia Ricciarelli esplode: “Quello che mi avete fatto è gravissimo!” L'ex soprano prima è caduta da una sedia, poi ha fatto una sfuriata ai suoi coinquilini rei di averle mancato di rispetto Le Iene: ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la sosta estiva, Leè pronto a ritornare su Italia 1 con unaimperdibile. L’addio di Alessia Marcuzzi ha spinto i vertici del programma a virare su altre, dando vita ad un’alternanza che si proporrà in ogni puntata. Gli unici confermati sono Nicola Savino e la Gialappa’s Band, i quali guideranno tutti gli appuntamenti. Gli inviati, che si prestavano alla conduzione, si limiteranno al proprio ruolo. E pare che ci saranno graditi. GF Vip, Katia Ricciarelli esplode: “Quello che mi avete fatto è gravissimo!” L'ex soprano prima è caduta da una sedia, poi ha fatto una sfuriata ai suoi coinquilini rei di averle mancato di rispetto Le: ...

Advertising

martinamurruu : no,che non sono lo stesso sempre da solo e depresso la maggior parte del tempo. faccio lo sforzo,sopravvissuto a voi iene - vela84 : Ma tutte le fan page che osannano i zorzelli, mi viene da dire che tutti avete la memoria corta, esiste il perdono,… - giulia86041584 : Giulia è super adatta alle le iene ma devo essere sincera,hanno scelto 10 donne di“mondi”diversi e quella che ricop… - indecisa______ : ho visto ora le storie di Giulia su Le Iene e mi si è stretto il cuore, assurdo che fra quei 10 volti non ci sia il… - Annarosamancin1 : RT @anziolavinio123: #PRELEMI purtroppo Giuly non farà parte delle iene sono già state scelte magari arriverà un’occasione più grande vai p… -