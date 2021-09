Le Iene | le dieci nuove conduttrici

Leggi su zon

(Di giovedì 23 settembre 2021) Per festeggiare il venticinquesimo anno di messa in onda, Leaffiancheranno a Nicola Savino e la Gialappa’s Band una conduttrice diversa per ogni puntata Martedì 5 Ottobre in prima serata su Italia 1 partirà la nuova edizione de Le. Il programma di inchieste creato da Davide Parenti festeggia il venticinquesimo anno di messa in onda con una grande novità: ai confermati Nicola Savino e Gialappa’s Band, in ogni puntata sarà affiancata una donna diversa, proveniente dal mondo della tv, dello sport e della musica. Sonole esponenti del femminile contemporaneo scelte per una edizione particolarissima de Le, le anticipa il sito Tv Sorrisi e Canzoni: Elodie (cantante), Paola Egonu (campionessa d’Europa con la Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo), Elisabetta Canalis (Showgirl) Rocìo Munoz ...