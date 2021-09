Le Iene | ecco chi saranno le conduttrici che affiancheranno Nicola Savino e la Gialappa’s Band!

(Di giovedì 23 settembre 2021)10 e cambieranno di puntata in puntata, lechee laBand alla guida della nuova edizione de Le. Una novità che ha già incuriosito gli spettatori, curiosi di conoscere i nomi delle prescelte. Negli scorsi giorni è stato il giornalista Giuseppe Candela ad anticipare proprio quello della campionessa di nuoto Federica Pellegrini e dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Elodie di Patrizi. E le altre 8 donne? Presto svelate “Le meglio ragazze in circolazione”, come hanno annunciato sui profili social del programma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le(@redazione) “È tempo di darvi la ...

Leggi Anche Due anni senza Nadia Toffa: il ricordo de 'Le' La conduzione femminile quest'anno si moltiplica. Da sempre infatti la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando ...Tutto pronto per la nuova edizione de 'Le' che celebrerà i suoi 25 anni in un modo davvero speciale:chi salirà sul palco accanto a Nicola Savino La nuova stagione de Lesta per avere inizio e segnerà un traguardo importante: ...Le Iene stanno per tornare in televisione, ma questa volta al fianco di Nicola Savino ci saranno ben dieci conduttrici. Ma chi sono?Saranno 10 e cambieranno di puntata in puntata, le conduttrici che affiancheranno Nicola Savino e la Gialappa's Band alla guida della nuova ...