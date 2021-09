«Le Iene» | da Ornella Vanoni a Madame | le nuove conduttrici

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 settembre 2021) Via Alessia Marcuzzi, dentro dieci new entry d’eccezione che si alterneranno di puntata in puntata. La nuova edizione de Le Iene, al via su Italia 1 il 5 ottobre, ha deciso, infatti, di puntare su dieci conduttrici che, eccezionalmente, affiancheranno Nicola Savino e la Gialappa’s Band per tenere le fila del programma ideato da Davide Parenti e giunto alla venticinquesima edizione. Ad affacciarsi sul palco saranno: Elodie, protagonista della prima cover di Vanity Fair realizzata in NFT, Madame, Ornella Vanoni, la pallavolista Paola Egonu, la nuotatrice Federica Pellegrini, le showgirl Elisabetta Canalis, nel frattempo alla guida di Vite da copertina su TV8, e Elena Santarelli, l’attrice Rocio Munoz Morales, la giornalista Francesca Fagnani e la comica Michela Giraud. https://twitter.com/redazioneiene/status/1440735421437136897