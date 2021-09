Le Iene, cantanti, sportive e volti noti dello spettacolo: chi sono le nuove conduttrici (Di giovedì 23 settembre 2021) cantanti, donne famose nel mondo dello sport e volti noti dello spettacolo italiano: sono loro le nuove conduttrici de Le Iene! Martedì 5 ottobre torna finalmente in onda, dopo la pausa estiva, Le Iene. Il famoso programma ritorna nel piccolo schermo con tantissime novità: una riguarda la conduzione! La trasmissione è sempre stata guidata da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 23 settembre 2021), donne famose nel mondosport eitaliano:loro lede Le! Martedì 5 ottobre torna finalmente in onda, dopo la pausa estiva, Le. Il famoso programma ritorna nel piccolo schermo con tantissime novità: una riguarda la conduzione! La trasmissione è sempre stata guidata da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Vinciroma1 : RT @Rodricasimiana1: Il meglio delle ragazze conduttrici in circolazione sarebbero cantanti ?? con tutto il rispetto per loro ma qui vedo un… - Annarosamancin1 : RT @Rodricasimiana1: Il meglio delle ragazze conduttrici in circolazione sarebbero cantanti ?? con tutto il rispetto per loro ma qui vedo un… - Rodricasimiana1 : Il meglio delle ragazze conduttrici in circolazione sarebbero cantanti ?? con tutto il rispetto per loro ma qui vedo… - musiclover_blu : Comunque a perderci sono le iene dai già che faranno condurre anche a delle cantanti è una barzelletta poi non sono… -