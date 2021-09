Advertising

MiC_Italia : #Cultura, il 25 e il 26 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio: un fine settimana di iniziative speci… - AGR_web : Aperture speciali, alle Gallerie degli Uffizi, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Aperture special… - Nazione_Arezzo : Le Giornate Europee del Patrimonio, eventi all'Archeologico - medienfriz : Il Mart aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio - SanremoNews : Imperia: nel prossimo weekend gli studenti del 'Ruffini' alle 'Giornate Europee del patrimonio' -

Ultime Notizie dalla rete : Giornate Europee

Sabato e domenica prossimi, infatti, gli studenti della VM del corso turistico, parteciperanno alle 'del patrimonio' (European Heritage Days). Quest'anno il tema proposto vuole far ...Tornano ledel patrimonio e il Museo archeologico Mecenate organizza per sabato 25 e domenica 26 settembre una serie di iniziative e aperture straordinarie. Sabato alle 16.30 nella Sala delle ...Una nuova puntata con la nostra rubrica settimanale in cui vi consigliamo i migliori eventi per il weekend a Napoli e questa volta dal 24 al 26 settembre 2021. Ci sono tante iniziative adatte a tutti ...Monza Brianza - Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 tornano le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più grande manifestazione culturale d’Europa. Il programma delle Giornate ...