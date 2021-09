Le esternalizzazioni colpiscono anche il sistema bancario Sindacati sul piede di guerra ma il governo vuole agevolare la procedura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Non solo Alitalia, Western Union o il call center di Acea e Roma Capitale. MaBnl. Ledominano il mercato del lavoro e travolgono persino il, alle prese con la più importante crisi mai registrata. Con in più l’aiutino delDraghi che potrebbe ben presto allargare il raggio d’azione della deroga al codice civile (art.2112) prevista per Alitalia recidendo le tutele per i lavoratori nell’ambito della cessione dell’azienda o del ramo di azienda. Alla Banca nazionale del lavoro il sindacato è già suldiper scongiurare l’uscita di 900 lavoratori dal perimetro aziendale dell’istituto di credito controllato dalla francese Bnp Paribas. In particolare il sindacato contesta la strategia di cessione di rami d’azienda ...