Le antiche spade descritte da Omero ritrovate grazie agli archeologi del Friuli

antiche spade

Si tratta del rinvenimento di tre, di fogge caratteristiche delle produzioni micenee palaziali, databili nell'ambito del XIV secolo a. C., ovvero nel periodo di pieno fulgore dei palazzi ...Elmi,, pistole e fucili: a Sannicandro la collezione di armidel generale Mondelli. SANNICANDRO DI BARI - Moschetti e fucili della Prima guerra mondiale, rivoltelle a spillo, elmi ...(ANSA) - ROMA, 22 SET - In un angolo della vetrina il luccicante trono tutto ricoperto in lamina di bronzo sbalzato sembra richiamare, almeno nelle forme, l'elegante poltroncina di un salotto neoclass ...Di recente è stato pubblicato il trailer ufficiale di Wuchang: Fallen Feathers, titolo in arrivo su PC e console next-generation. Ecco tutti i dettagli.